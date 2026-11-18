La Casa del Bienestar del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) fue una de las tres finalistas del FIFPRO Union Impact Award 2026, premio que reconoce a aquellas personas cuyos proyectos apoyan a sus miembros e inspiran a otras asociaciones de jugadores de todo el mundo.

La Casa del Bienestar fue seleccionada entre siete proyectos nominados y compitió en la final con los sindicatos de Finlandia y Malta, siendo este último el ganador en la votación realizada en Panamá.

"Llegar a la final es un reconocimiento a una idea que defendemos hace años: el sindicato no se despide del futbolista cuando cuelga los botines. La Casa del Bienestar nació para acompañar a quienes le dieron su vida al fútbol en la etapa que viene después, y que sindicatos de todo el mundo la miren como un ejemplo nos llena de orgullo", señaló Luis Marín, presidente del Sifup.

La Casa del Bienestar abrió oficialmente en junio en la antigua sede del sindicato, en avenida Grecia, frente al Estadio Nacional, y nació como respuesta a problemas que afectan a muchos exjugadores: el duelo por el fin de la carrera, la pérdida de ingresos y las lesiones arrastradas durante años sin tratamiento adecuado.

También busca acortar las brechas del fútbol femenino, donde todavía persiste la precariedad.

El espacio ofrece atención psicológica, kinesiológica y asistencia social, a cargo de profesionales y costeada en su totalidad por el Sifup.

Cuenta con gimnasio y sala de kinesiología, y es la sede de la Agrupación Nacional de Exfutbolistas Profesionales, la Corporación Jugadores por Siempre y la Anjuf, cuyas asociadas también acceden a todas sus prestaciones.