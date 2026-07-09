Migraciones inició proceso sancionatorio contra 36 clubes profesionales por situación de extranjeros

El Servicio Nacional de Migraciones anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra 36 clubes profesionales, luego del informe elaborado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuf) sobre la situación migratoria de jugadores y jugadoras extranjeras en Chile.

El documento de ambos gremios advirtió que el 43 por ciento de los futbolistas extranjeros en el país no tenía visa de trabajo vigente, una situación que afecta tanto al fútbol masculino como al femenino y que alcanza a 114 deportistas.

Frente a este escenario, Migraciones informó que el procedimiento involucra a 13 clubes de Liga de Primera, 14 de Liga de Ascenso y nueve de Segunda División. Según el caso, las instituciones arriesgan multas que van desde 10 hasta 200 UTM, es decir, entre cerca de 716 mil y 14,3 millones de pesos.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que los clubes podrán apelar a las sanciones y adelantó que el organismo sostendrá una reunión con la ANFP y el Sifup en una jornada de capacitación.

La autoridad sostuvo que el objetivo es abordar la situación administrativa de los futbolistas extranjeros y evitar que se repitan episodios similares en el fútbol profesional chileno.