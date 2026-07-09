Expertos advierten que conflicto en Medio Oriente amenaza futuras bajas de bencinas

La reactivación del conflicto bélico en Medio Oriente y la consecuente volatilidad del dólar ponen en riesgo la continuidad de las bajas en los precios de los combustibles en Chile, según advierten expertos y analistas.

A pesar de la caída de hasta 155 pesos por litro aplicada esta semana, los expertos señalan que el escenario internacional podría forzar nuevas alzas si los inversionistas continúan refugiándose en la divisa estadounidense y el precio del petróleo Brent no logra estabilizarse.

"El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente vuelve a instalar un factor de incertidumbre en los mercados internacionales. La primera reacción es el aumento del precio del petróleo por el proceso del tema de Ormuz", advirtió Pablo Müller, director del Magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma.

El Estrecho de Ormuz vuelve a ser el foco de incertidumbre para el suministro energético de países importadores como Chile. (FOTO: Pexels)

Según explicó el experto, "esto tiene otros problemas: los inversionistas evidentemente van a buscar activos que se consideren más seguros y eso va a hacer que se refugien en el dólar. Eso va a generar una mayor volatilidad, y en el caso de Chile esto se puede traducir en un tipo de cambio más alto".

"Si tenemos un tipo de cambio más alto y luego un precio del combustible que no baja o pueda subir, puede que las bajas no se den lo rápido que se esperaba o que incluso pudiesen llegar a subir", enfatizó.

Críticas a la gestión de expectativas

En la misma línea, el economista Alejandro Micco apuntó a que los ruidos internos y las decisiones previas del Ejecutivo han exacerbado el temor en el mercado.

En El Primer Café de Cooperativa, el exsubsecretario de Hacienda dijo ocurrido en marzo con el "bencinazo" dejó una lección sobre la percepción económica.

El Gobierno apuesta por una estabilización del conflicto bélico para proyectar nuevas disminuciones en el precio del diésel. (FOTO: ATON)

"Hubo una sobrerreacción al momento de hacer el alza, esta propuesta de no aplicar el Mepco creo que al final del día coordinó los espíritus animales para que todos nos sintiéramos más asustados, y creo que tuvo un impacto en las percepciones de los agentes económicos, tanto consumidores como inversionistas", comentó la otrora autoridad.

Anuncio de la autoridad: Tres semanas de estabilidad

Pese a las advertencias de los especialistas, desde el Ministerio de Hacienda ratificaron que los niveles de precios actuales están protegidos por el mecanismo de estabilización.

"El precio, en los niveles que se va a determinar hoy y que son bajas del orden de 100 pesos en gasolina y más de 100 pesos en diésel, ese nivel queda fijo en las próximas tres semanas. Nosotros confiamos en que se va a seguir estabilizando y que esto se pueda mantener después más allá de estas tres semanas", afirmó el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

La autoridad confirmó, sin embargo, que las bajas de hasta 155 por litro operarán por las próximas tres semanas. (FOTO: ATON)

Asimismo, dio cuenta que esperan en el Gobierno "que este conflicto amaine y que no tengamos nuevas alzas relevantes como las que tuvimos al comienzo de esta situación".

"Por lo tanto, en la medida en que no debamos tener esas alzas, las ayudas van a ir cayendo según los plazos que se establecieron", puntualizó el ministro.