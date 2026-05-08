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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 17

Hasta con abrazo de mamá: Clasificado al Mundial sub 17 fue homenajeado en su colegio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Martín Barrios recibió una ovación gracias a su aporte a la selección chilena.

Hasta con abrazo de mamá: Clasificado al Mundial sub 17 fue homenajeado en su colegio
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Una emotiva jornada vivió el futbolista Martín Barrios Araya este viernes, pues recibió un homenaje en su colegio por la clasificación al Mundial sub 17 que logró junto a La Roja hace un par de semanas.

El Colegio Mayor de Peñalolén realizó un acto para destacar al juvenil de Universidad Católica, quien fue ovacionado mientras recibía un diploma.

El momento más significativo fue el abrazo del futbolista con su madre, Alejandra Araya, quien es docente del colegio desde hace dos décadas.

"Estoy contento, es bonito sentir el cariño de todos, me impulsa a seguir adelante con más fuerza", indicó Barrios.

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