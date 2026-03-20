DT de S. Wanderers y la final de Libertadores sub 20: Estamos preparados, vamos a ir con todo

Felipe Salinas, entrenador de Santiago Wanderers sub 20, repasó con orgullo la histórica clasificación a la final de la Copa Libertadores de la categoría tras vencer a Palmeiras, con especial énfasis en la entrega de los jugadores "caturros".

"Se logró. En lo más interno de nosotros teníamos la esperanza de, obviamente, disputar una final. Sabíamos que había sido un camino largo, hoy día les dije a los chicos que recordaran todo lo que han recorrido para llegar hasta donde están ahora y sacaran lo mejor de ellos", dijo en zona mixta.

"El partido se fue dando a medida que nosotros fuimos acomodándonos. Empezamos muy bajo los primeros minutos, pero después con las variaciones técnicas y tácticas nos metimos en el partido. Fuimos protagonistas, un equipo que siempre quiso ir a buscar", analizó.

"Pudimos haber sacado una diferencia tal vez mayor, pero (los muchachos) son grandes. Lo que hicimos hoy día es una locura. Realmente, todavía no caemos (en cuenta), pero queda un pasito más, para el que estamos preparados y vamos a ir con todo", añadió el exdefensor.

"Ahora a recuperar, porque hicieron un desgaste tremendo. El equipo está fuerte, sólido. Fue una semifinal muy, muy, muy dura, teníamos que sacar lo mejor de nosotros y demostraron que tienen hambre, que tienen ganas, que no tienen miedo y que van con todo", remarcó.

Salinas, además de enviar a su familia, cerró destacando a todo el staff porteño: "El trabajo que ha hecho todo el cuerpo técnico, desde el primero hasta el último, y los chicos que se han entregado por completo. Un trabajo que está teniendo sus frutos. Llevamos poco, pero lo hemos hecho bien y esperamos culminarlo de la mejor manera".