La Roja sub 20 igualó ante México en amistoso con miras al Sudamericano 2027

En medio del receso por la fecha FIFA, la selección chilena sub 20 también aprovechó su oportunidad para sumar roce e igualó 1-1 ante su símil de México en un amistoso disputado en el Complejo "Juan Pinto Durán".

El elenco dirigido por Sebastián Miranda remó desde atrás, ya que Gael García (66') fue el encargado de adelantar a los forasteros.

No obstante, la reacción vino de inmediato gracias a Ignacio Flores (68'). El campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Santiago Wanderers aprovechó una falla en el despeje azteca para emparejar las cifras.

Tras este empate, ahora ambos elencos volverán a trabajar pensando en su nuevo cruce este lunes 16 de noviembre, a las 11:00 horas (14:00 GMT) en el mismo recinto.

Con esto, el equipo nacional sumó su cuarto amistoso del año con miras a lo que será el Sudamericano de Colombia 2027, donde quedó emparejado en el Grupo A junto al local, Ecuador, Paraguay y Perú.