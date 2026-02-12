Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.5°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 20

La selección chilena sub 20 tendrá duelos frente a Perú y Brasil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Serán cuatro partidos en marzo y junio.

La selección chilena sub 20 tendrá duelos frente a Perú y Brasil
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La gerencia de selecciones nacionales de la Federación de Fútbol de Chile anunció los desafíos internacionales que disputará durante el primer semestre del 2026 La Roja Sub-20 dirigida por Sebastián Miranda.

En la fecha FIFA de marzo, el combinado nacional enfrentará a Perú en dos partidos los días 29 y 31 de marzo, en Chile.

Mientras que en la Fecha FIFA de junio, el 6 y 9 de junio La Roja Sub 20 se medirá ante Brasil, también en tierras nacionales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada