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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17

Con denuncias de racismo y final caliente: Brasil venció a Argentina en el Sudamericano Sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "canarinha" aseguró su clasificación al Mundial de la categoría.

Con denuncias de racismo y final caliente: Brasil venció a Argentina en el Sudamericano Sub 17
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Una caótica jornada dejó la victoria de Brasil ante Argentina por 0-3, en la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17, luego de que la selección vencedora denunciase gestos racistas y se fuese a los empujones con su rival tras el final en Villeta.

En lo que respecta al compromiso, la "canarinha" aseguró su clasificación al Mundial de la categoría con un abultado marcador. Todo gracias al doblete de Riquelme Henrique (16' y 39') junto al postrero gol de Eduardo Conceição (89').

No obstante, la tensión empezó a escalar cuando los brasileños denunciaron al arbitro David Ojeda movimientos que imitaban a un mono por parte del plantel de la "albiceleste". Pese a ello, el paraguayo no activó el protocolo correspondiente para advertir la situación.

Finalmente, todo derivó en una riña masiva tras el cierre del partido, donde el argentino Tobías Goytía recibió la tarjeta roja en medio de empujones y agresiones que obligaron a la intervención de los cuerpos técnicos.

Después de todo, Brasil consolidó su primer lugar en el Grupo B con 9 puntos y dejó a los trasandinos en el segundo lugar con 6, por lo que está obligada a sumar al menos un empate ante Bolivia para asegurar su boleto a la cita planetaria.

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