La Roja Sub 17 se mide ante Ecuador buscando amarrar la clasificación al Mundial

La selección chilena Sub 17 vuelve a la cancha este domingo a contar de las 19:00 horas (23:00 GMT) para medirse con su símil de Ecuador por la última fecha de la fase grupal en el Sudamericano de la categoría, buscando la clasificación directa al Mundial de Catar.

La escuadra que dirige Ariel Leporati marcha tercera en el Grupo A con 4 puntos, tres por debajo de una "Tricolor" que es líder con 7 nunidades. En paralelo, Colombia que se ubica en cuarto lugar (4) enfrentará a Paraguay, que es colista con un positivo.

Si bien la victoria le daría La Roja el pase a semifinales y con ello aseguraría su presencia en la cita planetaria, un empate tampoco sería el fin del mundo, ya que le permitiría avanzar al repechaje, instancia que entrega boletos del quinto al séptimo lugar.

Incluso la derrota igualmente le alcanzaría para meterse en los play-offs. Pero para que esto resulte, los guaraníes no deben vencer a los cafetaleros o de lo contrario, la diferencia de gol podría eliminar al combinado criollo.