[VIDEO] El golazo de Baltazar Orostica en la victoria que clasificó a Chile al Mundial sub 17

La selección chilena sacó boletos para la Copa Mundial sub 17 Catar 2026 luego de vencer a Bolivia por 4-0 en el Sudamericano; duelo que incluyó un enorme golazo de Baltazar Orostica.

El jugador de 15 años se acomodó para clavar el balón en el ángulo y dejar parado al arquero al minuto 51, siendo la tercera anotación nacional en el partido.

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