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[VIDEO] El golazo de Baltazar Orostica en la victoria que clasificó a Chile al Mundial sub 17
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El juvenil de O'Higgins aportó una enorme conquista.
El juvenil de O'Higgins aportó una enorme conquista.
La selección chilena sacó boletos para la Copa Mundial sub 17 Catar 2026 luego de vencer a Bolivia por 4-0 en el Sudamericano; duelo que incluyó un enorme golazo de Baltazar Orostica.
El jugador de 15 años se acomodó para clavar el balón en el ángulo y dejar parado al arquero al minuto 51, siendo la tercera anotación nacional en el partido.
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