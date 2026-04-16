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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17

[VIDEO] El golazo de Baltazar Orostica en la victoria que clasificó a Chile al Mundial sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El juvenil de O'Higgins aportó una enorme conquista.

[VIDEO] El golazo de Baltazar Orostica en la victoria que clasificó a Chile al Mundial sub 17
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La selección chilena sacó boletos para la Copa Mundial sub 17 Catar 2026 luego de vencer a Bolivia por 4-0 en el Sudamericano; duelo que incluyó un enorme golazo de Baltazar Orostica.

El jugador de 15 años se acomodó para clavar el balón en el ángulo y dejar parado al arquero al minuto 51, siendo la tercera anotación nacional en el partido.

- Revisa la jugada:

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