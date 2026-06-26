ANFP programó el Superclásico de la segunda rueda entre la U y Colo Colo
El duelo quedó fijado para el 23 de agosto en el Estadio Nacional, por la fecha 20 de la Liga de Primera.
El duelo quedó fijado para el 23 de agosto en el Estadio Nacional, por la fecha 20 de la Liga de Primera.
La ANFP programó el Superclásico de la segunda rueda entre Universidad de Chile y Colo Colo, compromiso correspondiente a la fecha 20 de la Liga de Primera.
El encuentro quedó fijado para el 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos", escenario en que azules y "albos" volverán a enfrentarse en uno de los partidos más esperados del torneo.
La U venció a los "albos" en el choque de la primera rueda, por 1-0.
El cruce tendrá un condimento especial, ya que Colo Colo llega a esta parte de la temporada como líder absoluto del campeonato, mientras Universidad de Chile buscará hacerse fuerte como local en un duelo clave de la segunda rueda.