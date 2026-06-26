ANFP programó el Superclásico de la segunda rueda entre la U y Colo Colo

La ANFP programó el Superclásico de la segunda rueda entre Universidad de Chile y Colo Colo, compromiso correspondiente a la fecha 20 de la Liga de Primera.

El encuentro quedó fijado para el 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos", escenario en que azules y "albos" volverán a enfrentarse en uno de los partidos más esperados del torneo.

La U venció a los "albos" en el choque de la primera rueda, por 1-0.

El cruce tendrá un condimento especial, ya que Colo Colo llega a esta parte de la temporada como líder absoluto del campeonato, mientras Universidad de Chile buscará hacerse fuerte como local en un duelo clave de la segunda rueda.