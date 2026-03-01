Castellón tras celebrar ante Colo Colo: Este triunfo ayuda para seguir convencidos
El guardameta de Universidad de Chile destacó la necesidad de sumar tres puntos ante Colo Colo.
El guardameta de Universidad de Chile destacó la necesidad de sumar tres puntos ante Colo Colo.
El arquero Gabriel Castellón manifestó su satisfacción este domingo tras la victoria de Universidad de Chile por 1-0 sobre Colo Colo en el Estadio Monumental. El futbolista nacional aseguró que el resultado en Macul fue fundamental para fortalecer la convicción del plantel dirigido por Francisco Meneghini.
"Teníamos la necesidad de ganar por cómo se habían dado los resultados en estas fechas. Fue un partido bastante complicado donde ambos equipos tuvimos ocasiones, pero nosotros marcamos la diferencia con un balón detenido. Este triunfo ayuda para seguir convencidos del trabajo que estamos haciendo", afirmó el portero de la U.
Gabriel Castellón también se refirió al complejo inicio de temporada que enfrentó la escuadra "laica", alejándose momentáneamente de las posiciones bajas de la tabla. "Estábamos en un momento complicado, no empezamos como quisimos y obviamente se nos estaba dificultando. Este triunfo ayuda para seguir convencidos. Nos confirma que hay que seguir mejorando y trabajando", comentó el deportista en Chile.
Finalmente, el jugador de Universidad de Chile ya visualiza el próximo desafío ante Palestino por la Copa Sudamericana. "Viene un partido importante el miércoles. Ellos vienen de ganar y nosotros también, así que es una buena instancia para seguir ratificando. Sabemos que nos queda mucho por mejorar para que no nos pasen los bajones que tuvimos hoy", concluyó el guardameta en el Estadio Monumental.