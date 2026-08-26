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Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

Colo Colo quedó citado al Tribunal de Disciplina por denuncia de Juan Lara tras el Superclásico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El árbitro mundialista consignó el ingreso al terreno de juego de integrantes del cuerpo técnico y de Javier Méndez que no estaban incluidos en la planilla del partido ante Universidad de Chile.

Colo Colo quedó citado al Tribunal de Disciplina por denuncia de Juan Lara tras el Superclásico
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Colo Colo deberá comparecer ante la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP luego de la denuncia realizada por el árbitro Juan Lara tras el Superclásico disputado ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Las resoluciones adoptadas en la audiencia del martes 25 de agosto establecieron la citación de la institución "alba" por una denuncia del árbitro relacionada con la zona de exclusión. La comparecencia quedó programada para el próximo martes 1 de septiembre, desde las 18:00 horas y de manera presencial.

El origen del proceso está en el informe confeccionado por Lara después del triunfo 2-1 de Colo Colo. En el apartado de incidencias, el juez dejó constancia de que una vez terminado el encuentro ingresaron al terreno de juego personas del cuerpo técnico de Colo Colo que no estaban incluidas en la planilla de alineación.

El árbitro también identificó al defensor Javier Méndez, quien tampoco estaba inscrito en la planilla de aquel compromiso y entró al campo una vez finalizado el Superclásico.

Las Bases de la Liga de Primera 2026 establecen que jugadores no citados, dirigentes y funcionarios de los clubes no pueden ingresar ni permanecer en los túneles, el terreno de juego o la zona de exclusión, salvo que cuenten con una autorización expresa de la Gerencia de Ligas Profesionales.

La misma normativa señala que las personas no autorizadas no pueden ingresar a esa zona antes de que transcurran 15 minutos desde el término del partido y establece una multa de hasta 100 UF, sanción que también puede aplicarse al club visitante cuando una persona vinculada a la institución incumple la disposición.

La citación institucional de Colo Colo por el informe arbitral es independiente del proceso contra Javier Correa, quien también deberá comparecer el 1 de septiembre luego de una denuncia presentada por Universidad de Chile.

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