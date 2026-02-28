Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán la versión 199 del Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán este domingo 1 de marzo la versión número 199 del Superclásico en el Estadio Monumental, a las 18:00 horas (21:00 GMT), por la quinta fecha de la Liga de Primera.

El último enfrentamiento entre ambos fue por la Supercopa 2025, donde los azules se impusieron por 3-0 en el Estadio Santa Laura. En el historial exclusivo por Primera División se registran 90 triunfos para Colo Colo, 50 victorias para la U y 58 empates.

El "Cacique" llega en un buen momento a este importante duelo tras lograr tres victorias consecutivas que lo sitúan en la parte alta de la tabla con nueve puntos, alejando las dudas que dejó el debut ante Deportes Limache, con mejoría en su juego y con la obligación de sumar como local ante su máximo rival.

En cuanto a lesiones, Colo Colo dispondrá de la mayor parte de su plantel tras recibir la buena noticia durante la semana sobre la recuperación de Javier Correa, quien podrá ser parte de la alineación para medirse ante el "Romántico Viajero".

La posible formación que prepara Fernando Ortiz es con: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

Por su parte, Universidad de Chile llega con muchas dudas tras no haber celebrado una victoria en las cuatro fechas de la Liga de Primera 2026, con cuestionamientos al planteamiento del técnico Francisco "Paqui" Meneghini por parte de los hinchas. Buscará dejar todo esto atrás logrando una revitalizadora victoria ante su eterno rival en su casa para llegar en buen pie al crucial choque con Palestino por Copa Sudamericana.

A diferencia de los "albos", el cuadro azul llega con bajas sensibles, como la de Lucas Assadi, quien sufrió una lesión en su tobillo derecho que lo mantendrá alejado de esta versión del Superclásico. Se suma Octavio Rivero, quien ya fue confirmado como lesionado hace algunos días.

Debido a esto, esta será la probable alineación que dispondrá "Paqui" para el duelo ante Colo Colo: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales, Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Este duelo será arbitrado por Cristián Garay, asistido por Miguel Rocha y Claudio Urrutia; el cuarto juez será Franco Jiménez y el VAR estará a cargo de Mathías Riquelme y Alejandro Molina.

Podrás escuchar todos los detalles en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.