Cristian Garay será el árbitro para el Superclásico entre Colo Colo y la U

La ANFP ya decidió quién será el encargado de impartir justicia en el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, encuentro programado para las 18 horas del domingo en el estadio Monumental.

El elegido fue Cristian Garay, quien ya ha arbitrado tres compromisos entre albos y azules, registrando una bullada polémica en el choque ocurrido a fines de agosto pasado en el propio recinto de Macul.

En dicho duelo, el delantero Javier Correa le propinó un codazo al defensa laico Matías Zaldivia, jugada que el colegiado sancionó apenas con tarjeta amarilla.

Sin embargo, posteriormente el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, reconoció que "acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja".

Los otros pleitos entre el Cacique y el Romántico Viajero que contaron con la presencia de Garay terminaron en olvidables empates a cero.