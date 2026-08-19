Delegación Metropolitana confirmó ausencia de hinchas de Colo Colo para el Superclásico

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana confirmó que la edición 200 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, programado para el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT), se realizará sin hinchas albos en el Estadio Nacional.

A través de un comunicado firmado por el titular del organismo, Germán Codina, la Delegación señaló que "considerando los informes técnicos emitidos por las instituciones competentes, se ha adoptado la decisión de que el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se realizará en el Estadio Nacional este domingo, se juegue sin público visitante".

En esa misma línea, apuntó que la decisión responde "únicamente a la preocupación de que este evento se desarrolle garantizando la seguridad de asistentes y vecinos del estadio".

En el escrito, desde la entidad remarcaron que "durante estos meses hemos trabajado intensamente para avanzar hacia el regreso de ambas hinchadas a los clásicos del fútbol chileno".

"Desde el inicio hemos impulsado que estos partidos puedan volver a jugarse con público visitante, pero queremos hacerlo con todas las medidas de seguridad necesarias y con herramientas que permitan entregar mayor tranquilidad a quienes asisten al estadio", agregó la DPRM.

Por último, afirmó que el sistema frontal que azotó a gran parte del país en las últimas semanas también incidió.

"Este es un elemento adicional que debemos tener presente, actuando con responsabilidad frente a las distintas necesidades que hoy requieren la atención de Carabineros y de las instituciones del Estado", sentenció.