Fernando De Paul: Fue parejo, ellos se encontraron con un gol y ya está

El arquero de Colo Colo Fernando De Paul analizó este domingo la derrota por 1-0 sufrida ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. El portero del cuadro "popular" aseguró que el trámite del compromiso fue parejo y que la diferencia radicó exclusivamente en la contundencia frente al arco.

"Para mí no bajamos la intensidad, fue parejo todo el partido. Nada más que ellos se encontraron con una pelota ahí, fue gol y ya está. Los dos tuvimos dos o tres situaciones cada uno y ellos convirtieron", declaró el futbolista en conversación con TNT Sports al finalizar el encuentro en Chile.

Respecto a los cuestionamientos que realizó el entrenador Fernando Ortiz sobre el desempeño del arbitraje en Macul, el guardameta evitó profundizar en la polémica, aunque no descartó que la conducción del juez influyera en el desarrollo. "Puede ser, lo analizaremos en la semana", indicó.

Finalmente, el jugador del elenco "albo" subrayó que el plantel mantiene la convicción de pelear por el título a pesar del resultado negativo.