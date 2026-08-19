Fernando Ortiz delineó once titular para el Superclásico con novedad sobre Vidal

Fernando Ortiz comenzó este miércoles a delinear la formación de Colo Colo para enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico de este domingo en el Estadio Nacional, con dos esquemas distintos y Arturo Vidal cumpliendo funciones diferentes.

En el primer equipo que trabajó durante la práctica en el Estadio Monumental, el entrenador ubicó al "King" como volante de contención y dispuso el ingreso de Jonathan Villagra en la defensa, además de Javier Correa en el ataque junto a Leandro Hernández.

La formación estuvo integrada por Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Vidal, Felipe Méndez y Diego Ulloa en la mitad de la cancha; Hernández y Correa en ofensiva.

Posteriormente, Ortiz modificó el dibujo y retrasó a Vidal a la defensa. Maureira se mantuvo en portería, acompañado por Villagra, el bicampeón de América y Sosa en la última línea; Rojas, Madrid, Méndez y Ulloa conformaron el mediocampo; mientras Hernández, Maxi Romero y Lucas Pastrán aparecieron en ataque.

Otra de las novedades de la jornada estuvo en el arco. Vozinha trabajó con el equipo suplente y Maureira continuó entre los titulares, por lo que el experimentado guardameta caboverdiano aparece con opciones de recibir su primera citación, aunque por ahora desde la banca.

Colo Colo todavía tendrá nuevas prácticas antes del Superclásico, por lo que Ortiz continuará evaluando las variantes antes de definir la oncena que visitará a Universidad de Chile el domingo a las 15:00 horas en Ñuñoa.