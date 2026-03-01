Meneghini por victoria en el Monumental: Ganamos con personalidad y entregando todo

El entrenador de Universidad de Chile, el argentino Francisco Meneghini, valoró este domingo la victoria 1-0 de su equipo ante Colo Colo en Santiago. El técnico afirmó que la escuadra "laica" superó futbolísticamente al local en Macul, destacando que el grupo necesitaba este triunfo tras haber mostrado buenos rendimientos en partidos anteriores.

"Ganamos porque siento que fuimos mejores y estuvimos más presentes durante todo el partido. En el primer tiempo tuvimos algunos desajustes en la presión, donde el rival creció, pero en el segundo tiempo ajustamos bien. Ya no tuvieron esa posibilidad de avanzar por abajo y terminaron lanzando frontal, donde nuestros tres centrales estuvieron muy sólidos", explicó el técnico en Macul.

Francisco Meneghini subrayó que el resultado en Estadio Monumental funciona como un "envión anímico" para sus dirigidos. Según el DT, la victoria refuerza la línea de trabajo que venían mostrando. "El grupo se lo merecía. No ganamos en una jugada aislada, ganamos con personalidad y entregando todo. Esto sirve para soltar al equipo", detalló el estratega de Universidad de Chile.

Respecto al desempeño de Charles Aránguiz, el entrenador resaltó su peso en el mediocampo. "Se brinda al cien por ciento y terminó cansado por el contenido emocional y físico del duelo. Es un profesional de mucha experiencia que influye para atacar, defender y controlar los partidos. Será clave su recuperación para lo que viene".

El DT también dedicó palabras para el defensor Matías Zaldivia, autor del gol, a quien consideró un pilar en Macul. "Es uno de nuestros líderes que marca el camino en la forma de entrenar y competir. Es muy inteligente para comunicar lo que pasa en la cancha y ajustar piezas. Se ganó el respeto en Universidad de Chile a base de rendimiento y sacrificio", aseguró el timonel laico.

Sobre el ataque, el técnico analizó el momento del delantero chileno Eduardo Vargas. "Estuvo muy activo y con mucha energía. Fue un partido difícil porque los centrales de Colo Colo son agresivos, pero hizo un esfuerzo importante. Todavía no lo encontramos en las mejores condiciones para finalizar, que es lo que mejor hace, pero confío en que seguirá subiendo su nivel junto al equipo", comentó el estratega en Macul.

Finalmente, Francisco Meneghini justificó la inclusión del lateral Marcelo Morales en la formación titular de Universidad de Chile. "Sabemos su proceso, no hizo pretemporada pero su ingreso se apresuró por la expulsión de Felipe en fechas anteriores. Lo vi conectado y bien físicamente. Marcelo siente este tipo de partidos de manera especial y tiene una calidad técnica que nos ayudó mucho hoy", concluyó el técnico antes de proyectar el duelo del miércoles ante Palestino.