Polémica a cinco meses: Tobar explicó que Correa debió haber sido expulsado en último Superclásico

A casi cinco meses del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el jefe de los árbitros, Roberto Tobar reconoció que hubo un error del VAR al no considerar expulsión una jugada de Javier Correa contra Matías Zaldivia.

En aquel encuentro, que ganaron los albos tras el gol de Vicente Pizarro, hubo un polémico golpe del delantero albo sobre el defensor azul que el árbitro del encuentro decidió sancionar con tarjeta amarilla.

No obstante, en diálogo con TNT Sports Tobar explicó "esto debió haber sido tarjeta roja".

Tobar argumentó que "hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo" y que "pone en peligro la integridad física del adversario", concluyendo que "la revisó el VAR, pero le faltó trabajar este detalle que es muy importante".