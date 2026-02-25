Romero sobre "Paqui": Hoy no le está yendo bien y el fin de semana tampoco quiero que le vaya bien

Con la libreta de apuntes lista para descifrar la estrategia rival, el delantero argentino de Colo Colo, Maximiliano Romero, calentó la previa del Superclásico frente a Universidad de Chile enviando un directo mensaje al técnico Francisco Meneghini. El atacante palpitó el duelo de este domingo en el Estadio Monumental y advirtió que utilizará su experiencia pasada para sacar ventajas.

En diálogo con la cadena DSports, el ariete reconoció el alto grado de expectación que existe al interior del camarín "albo". "Uno está ansioso y el equipo piensa mucho en lo que puede llegar a suceder el domingo. Vamos paso a paso para poder dar un buen espectáculo y dejar los tres puntos en casa", afirmó el artillero.

El partido marcará el reencuentro del goleador con el actual adiestrador del conjunto estudiantil, con quien coincidió la temporada pasada en O'Higgins. "Compartimos seis meses y nos fue bastante bien. El fútbol es de resultados y con la U no se le dan, pero a mi gusto Paqui es un gran técnico, hoy el fútbol depende de puntos y no se le está dando, pero es un gran técnico con mucho trabajo y esfuerzo", analizó.

Sin embargo, el jugador descartó cualquier tipo de concesión deportiva en el recinto de Macul. "Hoy en día no le está yendo bien y obviamente que el fin de semana tampoco quiero que le vaya bien, porque se enfrentará con nosotros. 'Paqui' sabe que le deseo lo mejor y espero que gane desde la otra fecha, no en esta", agregó.

Finalmente, el atacante confesó que intentará anticipar las movidas del cuadro laico en el césped. "Hay un par de jugadas que ya conozco. No me puede llegar a sorprender. Mañana me pondré a hacer la tarea para tratar de que Paqui no me sorprenda con nada", concluyó de cara al compromiso válido por la quinta jornada del certamen.