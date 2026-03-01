Vidal evitó profundizar críticas al arbitraje tras derrota: Si hablo, me voy más allá y no quiero
El volante reconoció su molestia por la amonestación temprana en el Estadio Monumental, aunque prefirió enfocarse en los objetivos colectivos.
El volante reconoció su molestia por la amonestación temprana en el Estadio Monumental, aunque prefirió enfocarse en los objetivos colectivos.
Arturo Vidal lamentó la derrota de Colo Colo por 1-0 ante Universidad de Chile este domingo en el Estadio Monumental. El mediocampista del elenco "popular" analizó el desarrollo del Superclásico 199 y manifestó su disconformidad con el criterio arbitral, aunque decidió no extenderse en sus reclamos para evitar sanciones en Chile.
"Es una derrota que duele, pero está empezando el campeonato. Seguiremos luchando porque nuestro objetivo no es solo un partido, sino los títulos de este año. Molestó que me sacaran una amarilla al principio, en el minuto tres, pero no quiero hablar de eso porque si no me voy más allá y no quiero. Ya perdimos, ahora queda mejorar", afirmó el volante en Macul.
Arturo Vidal también se refirió al desempeño futbolístico de Universidad de Chile en Santiago. "Vi poco del equipo rival. Hicieron su partido y con una pelota parada nos marcaron el gol, pero no vi mucho más. Nosotros les entregamos mucho espacio en el segundo tiempo, pero el gol de ellos no vino de una jugada, sino de una falta que solo cobran acá", disparó el jugador de Colo Colo.
En cuanto a su estado de salud, el exjugador de Juventus reveló que disputó el encuentro con complicaciones físicas. "Tengo una molestia en el pecho desde hace cuatro o cinco días, pero traté de hacer lo más que pude. Es triste perder así con nuestro público, pero sacaremos esto adelante. Ya tenemos que preparar el partido contra Audax Italiano", confirmó.
Finalmente, el mediocampista de Colo Colo abordó su continuidad en la institución tras los rumores sobre su último clásico en Estadio Monumental. "Tengo contrato hasta fin de año y voy a seguir jugando. A fin de año veremos si se cumplen los objetivos, pero ahora solo pienso en recuperarme y pensar en lo que viene", concluyó Arturo Vidal antes de abandonar el recinto de Pedrero.