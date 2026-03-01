Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico
[VIDEO] "El indio no lo puede creer...": Los desatados festejos de la U en el Monumental
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Marcelo Morales transmitió el íntimo momento en vestuarios.
El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales reveló el íntimo festejo del plantel azul en camarines del Estadio Monumental, luego del triunfo 1-0 sobre Colo Colo por la quinta fecha de la Liga de Primera.
En el registro es posible oír un cántico dedicado a los rivales.
Revisa las imágenes: