Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

[VIDEO] "El indio no lo puede creer...": Los desatados festejos de la U en el Monumental

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Marcelo Morales transmitió el íntimo momento en vestuarios.

[VIDEO]
El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales reveló el íntimo festejo del plantel azul en camarines del Estadio Monumental, luego del triunfo 1-0 sobre Colo Colo por la quinta fecha de la Liga de Primera.

En el registro es posible oír un cántico dedicado a los rivales.

Revisa las imágenes:

