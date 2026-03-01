[VIDEO] Vidal y Aránguiz protagonizaron un afectuoso abrazo en el Estadio Monumental

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal y el volante de Universidad de Chile Charles Aránguiz, se abrazaron este domingo en el campo de juego de Estadio Monumental. El encuentro entre ambos referentes de la generación dorada de Chile ocurrió durante los instantes previos al Superclásico 199 de la Liga de Primera.

Los futbolistas compartieron un breve diálogo ante la mirada de miles de espectadores en Macul. El gesto de camaradería destaca en una jornada marcada por la alta rivalidad deportiva, donde ambos clubes buscan puntos vitales para la tabla de posiciones.

Arturo Vidal y Charles Aránguiz ganaron juntos dos títulos de Copa América con la selección nacional y volvieron a enfrentarse en el Superclásico local con sus respectivos equipos.