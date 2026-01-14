La programación para la Supercopa 2026 en Viña del Mar

La ANFP, a través de las plataformas del Campeonato Chileno, dio a conocer la agenda detallada de la Supercopa 2026, que estrenará su formato con cuatro equipos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar entre el 20 y 25 de enero.

A Coquimbo Unido y Huachipato, monarcas de la Liga de Primera y Copa Chile, se sumaron los subcampeones Universidad Católica y Deportes Limache, con el fin de incorporar una inédita etapa de semifinales.

Huachipato enfrentará a la UC el martes 20 de enero a las 19:00 horas, mientras Coquimbo jugará ante Limache el miércoles 21 en igual horario.

La final será el domingo 25, manteniendo la cita para las 19:00 horas. De paso, se confirmó que no habrá partido por el tercer puesto.