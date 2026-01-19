La UC y Huachipato dan inicio a la temporada del fútbol chileno en la semifinal de la Supercopa

Universidad Católica y Huachipato darán inicio este martes a la temporada del fútbol nacional en 2026, cuando midan fuerzas en el Estadio Sausalito, desde las 19:00 horas (22:00 GMT), en la primera semifinal de la renovada Supercopa de Chile.

El elenco cruzado, que finalizó segundo en el campeonato pasado, tendrá su debut en el año, ya que no disputó amistosos de pretemporada, por lo que la gran incógnista, más allá de las posibles ausencias, está en el rodaje que puedan mostrar los dirigidos por Daniel Garnero.

En el plano de las bajas, Francisco Arancibia y Fernando Zuqui aún no superan sus lesiones; y están en duda Alfred Canales, Agustín Farías, Branco Ampuero y Eugenio Mena.

Para este martes, se espera el debut de Bernardo Cerezo, procedente de Ñublense, y Matías Palavecino, exvolante estrella del campeón Coquimbo Unido, con la camiseta franjeada.

La posible oncena de los cruzados será con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia; Justo Giani, Matías Palavecino, Clemente Montes; y Fernando Zampedri.

Huachipato, por su parte, llega a la Supercopa como campeón de la Copa Chile y con rodaje, ya que disputó duelos a puertas cerradas durante la pretemporada, y este domingo tuvo un apronte de nivel, con un empate sin goles ante Coquimbo Unido en la Tarde Acerera.

La posible oncena que utilizará el técnico Jaime García en Viña de Mar será con Rodrigo Odriozola; Maxi Gutiérrez, Claudio Torres, Renzo Malanca, Rafael Caroca; Claudio Sepúlveda, Lucas Velásquez, Santiago Silva, Maicol León, Ezequiel Cañete; y Lionel Altamirano.

La semifinal entre la UC y Huachipato será arbitrada por Franco Jiménez, asistido por Claudio Urrutia y Manuel Marín; el cuarto juez será Claudio Díaz y el VAR estará a cargo de Nicolás Millas y Wladimir Muñoz.

Todos los detalles los podrás escuchar en la señal de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.