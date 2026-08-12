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Marcador Virtual: Paris Saint-Germain vs. Aston Villa
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Supercopa de Europa
Miércoles, 12 de Agosto de 2026 - 🕑15:00 horas
Red Bull Arena
Paris Saint-Germain
DT:
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Árbitro: Artan (SOM)
Aston Villa
DT:
Unai Emery
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Campeonato
Supercopa de Europa
Fecha y hora
12/08/2026
Lugar
Red Bull Arena
Árbitro
Artan (SOM)
Alineaciones
Paris Saint-Germain
Aston Villa
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