Gobierno prepara cambios a Ley Karin ante congestión de denuncias en la DT

El Gobierno anunció este miércoles que está preparando modificaciones reglamentarias para la Ley Karin, que aborda las situaciones de acoso, maltrato y violencia en el trabajo.

El objetivo es optimizar el procesamiento de las denuncias, pues la masiva presentación de casos supera la capacidad de respuesta de la Dirección del Trabajo (DT).

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que si bien se trata de una legislación importante para el buen desarrollo de las relaciones laborales, su puesta en marcha ha presentado dificultades operativas.

"Nosotros no queremos acoso laboral, acoso sexual ni violencia en el trabajo. Y lo que estamos viendo es que la implementación de la ley no se está implementando de forma correcta: tenemos un exceso de demandas, estamos llegando tarde con las respuestas de la Dirección del Trabajo", advirtió el secretario de Estado.

Problema de la admisibilidad

La modificación buscará añadir filtros más estrictos en la admisibilidad de las denuncias, respondiendo –aseguran las autoridades- a la necesidad de priorizar los casos graves y evitar que el sistema se bloquee con requerimientos que no cumplen con los estándares legales mínimos.

"Nosotros tenemos que trabajar en una mejor implementación de la ley y eso es lo que intenta este nuevo reglamento", añadió el titular de Trabajo, subrayando que el cambio normativo es una prioridad para garantizar la justicia laboral efectiva.

La visión de los gremios

Desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) también manifestaron su preocupación por el uso de la ley.

Si bien valoran la protección que otorga a las víctimas, advierten que la falta de filtros iniciales está perjudicando tanto a empresas como a la administración pública.