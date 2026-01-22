Refuerzo de Coquimbo Unido: Se nota que por algo fueron campeones

El delantero argentino Guido Vadalá habló tras su debut triunfal con la camiseta de Coquimbo Unido, elenco que se impuso por 3-2 a Deportes Limache por las semifinales de la Supercopa Chile y reconoció el buen trabajo del elenco pirata.

"Muy contento, primero con el grupo de los chicos que se nota que por algo fueron campeones, por el grupo que tienen dentro, la gente que trabaja en el club también muy amable", puntualizó.

"No lo imaginé así mi debut, así que muy contento sobre todo por haber ganado el partido que se había complicado y el equipo no lo merecía y pudimos sacar la victoria", añadió.

Sobre su puesta a punto para estrenarse con la camiseta del Barbón, el atacante detalló que "me quedé haciendo un poco de reacondicionamiento para ponerme bien al 100 y bueno hoy me sentí muy bien, hicimos un gran trabajo en la semana con el cuerpo médico que quiero agradecerles. Hoy me sentí excelente".

En esa misma línea, Vadalá subrayó que "las disposiciones de Coquimbo Unido también, el centro de entrenamiento muy bueno así que tenemos todo a disposición para hacer lo mejor dentro de la cancha".