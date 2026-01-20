Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.8°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

[VIDEO] Huachipato recuperó la ventaja ante la UC en la Supercopa con un penal de Lionel Altamirano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero firmó su doblete en la semifinal.

[VIDEO] Huachipato recuperó la ventaja ante la UC en la Supercopa con un penal de Lionel Altamirano
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Huachipato recuperó su ventaja ante Universidad Católica en la semifinal de la Supercopa que se disputa en Sausalito de Viña del Mar, con un penal de Lionel Altamirano para dejar el marcador 2-1 (67').

Revisa el penal de Huachipato:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada