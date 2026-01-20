Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

[VIDEO] Zampedri aprovechó un rebote y lo empató para la UC ante Huachipato en la Supercopa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán de los Cruzados usó su olfato goleador en Sausalito.

[VIDEO] Zampedri aprovechó un rebote y lo empató para la UC ante Huachipato en la Supercopa
Fernando Zampedri aprovechó un rebote que dejó el arquero Rodrigo Odriozola y consiguió el empate parcial 1-1 para Universidad Católica ante Huachipato, en la semifinal de la Supercopa que se disputa en Sausalito de Viña del Mar.

Revisa el gol del "Toro" Zampedri: 

En portada