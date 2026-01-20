Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa
[VIDEO] Zampedri aprovechó un rebote y lo empató para la UC ante Huachipato en la Supercopa
Autor: Redacción Cooperativa
El capitán de los Cruzados usó su olfato goleador en Sausalito.
Fernando Zampedri aprovechó un rebote que dejó el arquero Rodrigo Odriozola y consiguió el empate parcial 1-1 para Universidad Católica ante Huachipato, en la semifinal de la Supercopa que se disputa en Sausalito de Viña del Mar.
Revisa el gol del "Toro" Zampedri: