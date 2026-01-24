Deportes Temuco remontó ante Colo Colo Proyección en la Tarde Albiverde

Deportes Temuco remontó y venció 3-2 a Colo Colo Proyección en el Estadio "Germán Becker" en el marco de la Tarde Albiverde, donde presentaron el plantel para esta temporada.

En la primer parte, los "Albos" dirigidos por Braulio Leal sorprendieron a los locales mediante los goles de Nahuel Flores (5') y Jerall Astudillo (28'), por su parte Luis Acevedo (34') descontó antes del descanso.

En el segundo tiempo, el "Pije" reaccionó y logró dar vuelta el marcador por medio de tantos anotados por César Huanca (50') y Paulo Contreras (86').

El siguiente partido de Deportes Temuco será de visita ante Deportes Puerto Montt en el Bicentenario Chinquihue el sábado 31 de enero a las 20:00 horas, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.