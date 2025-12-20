ANFA aceptó a tres emblemáticos clubes para la Tercera B 2026

La Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) anunció a los equipos que competirán en la temporada 2026 de la Tercera B -quinto nivel-, confirmando el regreso a la actividad de tres emblemáticos clubes chilenos.

Uno de ellos es Arturo Fernández Vial. El cuadro aurinegro descendió en 2024 desde la Segunda División Profesional luego de un año lleno de problemas económicos que le valieron varios descuentos de puntos.

Después de eso, el Almirante estuvo todo 2025 sin jugar debido a un conflicto entre la sociedad anónima y la corporación, que es la que inscribió al elenco penquista en el certamen.

Otro de los nuevos protagonistas es Deportes Iberia. El conjunto de Los Ángeles perdió la categoría al terminar penúltimo de la Tercera A de 2024 y decidió no sumarse a la Tercera B en el presente ciclo, confirmando su participación para la temporada entrante.

Por último, destaca Deportes Ovalle, combinado que vio acción por última vez el 2016 en la Segunda División Profesional y tras descender, recién ahora recibió el visto bueno para incorporarse al torneo de 2026.