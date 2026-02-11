Fue bicampeón con la U y ahora jugará en Tercera División

El mediocampista Gonzalo Espinoza volverá a sus orígenes luego de confirmarse su arribo a Constitución Unido, elenco que este año 2026 jugará en la Tercera División del fútbol chileno.

Espinoza (de 35 años), campeón con Universidad de Chile en 2014 y 2017, llega al cuadro de su ciudad natal luego de una destacada campaña que además de jugar con los azules lo tuvo vistiendo las camisetas de San Felipe, Antofagasta, Unión Española y Recoleta, además de jugar en la liga argentina con All Boys, Racing, Patronato, y Arsenal, donde incluso ganó la Copa Argentina.

Además, tuvo un paso por Turquía e incluso jugó un amistoso por la Roja en 2015.

"Volante central de amplia y reconocida trayectoria en el fútbol chileno e internacional, Gonzalo Espinoza llega a nuestro club para aportar jerarquía, experiencia y liderazgo, elementos claves para el proyecto deportivo que venimos construyendo con convicción y ambición", anunció el club.