Paulo Garcés aterrizó en la Tercera B tras su paso por Unión San Felipe

El experimentado portero nacional Paulo Garcés dio un sorpresivo paso en su carrera tras finalizar contrato con Unión San Felipe, pues selló su fichaje para disputar la Tercera División B de ANFA, quinta categoría del fútbol chileno, cortando 23 años de carrera en el profesionalismo.

El "Halcón" decidió volver a su natal Parral para defender la camiseta del club Buenos Aires, elenco que celebró el golpe de mercado en la división al sumar al campeón de América con La Roja en 2015.

La escuadra verdiblanca apuntó la llegada de Garcés "con un objetivo claro, entregar lo mejor de su trayectoria, su experiencia y su liderazgo al servicio de nuestro club".

"Su llegada no solo fortalece nuestro arco, sino que impulsa un sueño colectivo, crecer, competir y avanzar con convicción hacia el profesionalismo", sumó Buenos Aires.

Respecto a la última campaña de Garcés, viene de jugar 28 partidos en la Liga de Ascenso y tres en la Copa Chile 2025 junto a San Felipe, con ocho vallas invictas en una temporada donde el "Uní Uní" sufrió en la parte baja de la tabla.