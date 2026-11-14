Regreso al profesionalismo: Lautaro de Buin venció a Malleco Unido y subió a Segunda División

En una electrizante definición disputada en el Estadio Municipal de Linares, Lautaro de Buin selló su ansiado retorno al profesionalismo tras derrotar por 1-0 a Malleco Unido, adjudicándose el segundo cupo de ascenso a la Segunda División Profesional que entrega la Tercera División A.

El conjunto dirigido por Carlos Encinas y que cuenta con el histórico exseleccionador nacional Juvenal Olmos en la gerencia deportiva, inclinó la balanza a su favor temprano en el compromiso gracias a una solitaria anotación de Benjamín Gómez a los 23 minutos de juego.

El dramatismo se instaló en el complemento cuando el "León de Nahuelbuta" tuvo una inmejorable ocasión para igualar las cifras desde los 12 pasos. Sin embargo, el guardameta del "Toqui", Jorge Pizarro, se vistió de héroe al contenerle un lanzamiento penal a Felipe Zúñiga, sosteniendo la mínima ventaja hasta el pitazo final.

Con esta victoria, Lautaro de Buin acompañará a Quintero Unido —flamante campeón de la Tercera A— en su arribo a la tercera categoría del balompié chileno, poniendo fin a dos años de ausencia tras su bullado descenso en la temporada 2024.