Antofagasta recibirá este sábado 21 de noviembre la segunda edición del torneo nacional de fútbol uno contra uno, certamen que definirá a su nuevo monarca en las canchas del Complejo Deportivo Las Almejas.

La competencia se disputará entre las 10:00 y las 17:00 horas bajo un formato de eliminación directa, donde los clasificados se medirán en duelos individuales de cinco minutos sobre una superficie reducida y con un arquero neutral dispuesto por la organización.

El participante que se consagre campeón obtendrá un viaje a Brasil para sumarse a una experiencia deportiva junto al plantel de RB Bragantino, en un proceso de inscripción que permanece abierto a través del sitio web del evento para mayores de 18 años que cuenten con pasaporte vigente.

La cita vivirá su segunda versión tras el estreno realizado en 2025 en el Estadio Cavancha de Iquique, oportunidad en la que el seleccionado de fútbol playa Ariel Peso se coronó como el primer monarca chileno de la disciplina tras definir la serie por penales.