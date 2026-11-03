UEFA rendirá homenaje a Jesús de Miguel con un minuto de silencio

La UEFA anunció que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones durante esta semana en memoria de Jesús de Miguel, delantero de CD Tenerife que falleció este martes a los 30 años tras sufrir un grave choque durante un encuentro de la Segunda División española.

El homenaje se realizará en los compromisos de Champions League, Europa League y Conference League, además de las restantes competiciones continentales, en una muestra de pesar por la tragedia que conmocionó al fútbol europeo.

"La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil", expresó la UEFA a través de sus redes sociales.

Por su parte, el presidente del organismo, Aleksander Čeferin, manifestó su consternación por el fallecimiento del atacante. "Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y nuestros pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, toda la gente del CD Tenerife y todos aquellos que lloran esta trágica pérdida", afirmó.

Las muestras de pesar también llegaron desde distintos clubes y futbolistas. Olympique Lyon expresó sus condolencias a la familia y al entorno de Tenerife, mientras que Achraf Hakimi, jugador de París Saint-Germain, dedicó un mensaje al fallecido delantero: "Un abrazo a todos sus seres queridos. Descansa en paz", escribió.