Codo nororiente del Santa Laura llevará el nombre de Juan Machuca

Unión Española rindió un emotivo homenaje a Juan Machuca, uno de los máximos ídolos en la historia de la institución, al anunciar que el codo nororiente del Estadio Santa Laura llevará desde ahora su nombre.

La medida busca perpetuar la memoria del exdefensor y reforzar el vínculo de las nuevas generaciones con quienes marcaron una época en el club.

Desde la entidad "hispana" destacaron que este reconocimiento apunta a mantener viva la identidad de Unión Española a través de figuras que dejaron una huella imborrable por su entrega y compromiso.

Santiago Perdiguero, presidente del club, señaló que "este homenaje es parte de las acciones que realizamos para reconocer a quienes marcaron nuestra historia y contribuyeron a engrandecer la identidad de Unión Española. Juan Machuca representa los valores de esfuerzo y pasión que queremos transmitir a todos nuestros hinchas y a la comunidad".

Con esta decisión, Unión Española reafirma su intención de resguardar su tradición y rendir tributo a quienes fueron pilares en su desarrollo deportivo y social. El gesto también instala de manera simbólica a Juan Machuca en un espacio permanente dentro de Santa Laura, como referencia histórica para hinchas y futuras generaciones.

Juan Machuca estuvo internado por una complicación de salud hasta hace unos días.

En su carrera ganó los títulos de 1973, 1975 y 1977 con los rojos, además que fue subcampeón de Copa Libertadores.