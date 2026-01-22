¿Cuándo será el debut de Unión Española en la temporada 2026?

Unión Española, equipo que jugará la Liga de Ascenso en 2026, tendrá su debut en la temporada en la Copa Chile, en la primera fecha que se disputará entre el 30 de enero y el 1 de febrero.

De acuerdo a la programación de la ANFP, el conjunto hispano tendrá su primer partido oficial el domingo 1 de febrero, a las 18:00 horas (21:00 GMT), ante Deportes Recoleta, en el Estadio Municipal "Leonel Sánchez".

Una semana después volverán a verse las caras ambos equipos, aunque el cuadro rojo de Independencia será local en La Florida, en la segunda fecha de la Copa Chile 2026.

El debut en la Liga de Ascenso, en tanto, será en el fin de semana del 20 al 22 de febrero, ante San Luis de Quillota.

Revisa la programación de los próximos partidos de Unión Española:

Copa Chile

Fecha 1 - Domingo 1 de febrero

Deportes Recoleta vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Municipal "Leonel Sánchez"

Fecha 2 - Domingo 8 de febrero

Unión Española vs. Deportes Recoleta. 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida

Liga de Ascenso

Fecha 1 - Programación por confirmar entre el 20 y 22 de febrero