"Este es el Emiliano que conocía": Sabino Aguad publicó antiguo y cariñoso chat con Vecchio

Sabino Aguad, gerente de Unión Española, avivó la polémica con Emiliano Vecchio al publicar un revelador registro en sus redes sociales. El directivo expuso el drástico cambio en su relación con el futbolista, quien dejó el club en medio de un duro conflicto.

El directivo compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de un antiguo mensaje de WhatsApp enviado por el propio futbolista. "Este es el Emiliano que conocía hasta hace un par de semanas", escribió Aguad sobre la imagen.

En el chat, se lee al volante argentino expresando su apoyo y admiración hacia el gerente. "Solo le mando este mensaje para decirle que lo quiero y lo admiro mucho. Le deseo lo mejor de todo corazón en lo que viene. Seguro será difícil, pero todos estaremos orando, mandando nuestras mejores energías para que Unión pueda salir adelante", dice parte del texto.

La publicación aparece solo días después de que Vecchio acusó al club de no respetar los acuerdos para su continuidad, dichos que fueron desmentidos categóricamente desde la dirigencia hispana.