Gustavo Canales explicó su vínculo con Unión Española y la U: "Son dos amores para siempre"

El exdelantero Gustavo Canales repasó sus vínculos con Unión Española y Universidad de Chile y explicó su identificación con ambos clubes, señalando que son "dos maneras de querer".

"Unión y la U, son los dos clubes con los que yo más me identifiqué. Tengo un cariño especial por uno y un cariño especial por el otro. Son distintas etapas de mi carrera. Son dos amores para siempre. El cariño que siento por los dos clubes va a seguir por siempre", declaró en diálogo con Zapping.

El "Mágico" detalló que su relación con Unión es muy personal: "Me vinculé a Unión de una manera muy sentimental en una de las etapas difíciles que también pasé en mi vida, que también estaba ahí, que el club me dio mucho soporte".

Respecto a los azules, Canales aseguró que "la U fue el máster. O sea, jugar en un club como la U con tanta gente, con la suerte de haber conseguido títulos grandes e importantes también, hacen que uno viva en dos nubes distintas, pero lo disfruto totalmente".

Finalmente, Canales fue autocrítico con el inicio de su carrera y el impacto que tuvieron sus decisiones.

"Me faltaron cosas, no fue lo que yo necesité y yo siento que eso atentó contra algunos sueños que no pude cumplir, como el haber jugado en selección más tiempo", lanzó.

Canales, de 43 años, se retiró del fútbol en 2018, visitendo los colores de Unión Española, club donde fue campeón en 2013; con la U, en tanto, también fue multicampeón, integrando el histórico plantel que ganó la Copa Sudamericana en 2011.