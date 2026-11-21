La decisión de Unión Española de cambiarle el nombre al Estadio Santa Laura por su conflicto con la Corporación llevó a los hinchas a manifestarse contra Jorge Segovia, dueño y presidente de la SADP, la noche del viernes recién pasado.

Un grupo de la barra Furia Roja llegó hasta las afueras del recinto, específicamente a la icónica entrada con forma de castillo en calle Santa Laura 1291, para hacer sentir su descontento por el rebautizo a, simplemente, "Estadio Universidad SEK".

Dos lienzos con las consignas "Segovia, Santa Laura es y será de sus hinchas" y "Segovia CTM" fueron colgados en el portón, junto con el encendido de una bengala y un neumático a modo de mini barricada en la vereda.