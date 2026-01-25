La cronología del escándalo: Unión Española reveló paso a paso del quiebre con Emiliano Vecchio

El ambiente en Unión Española ya era tenso tras la dura goleada 4-0 sufrida ante Unión La Calera, pero la directiva "hispana" decidió enfrentar otro incendio. En la conferencia de prensa posterior al partido, el club entregó un relato pormenorizado de la polémica y abrupta salida de su fichaje estrella, el volante Emiliano Vecchio.

El gerente general, Sabino Aguad, inició el relato remontándose al origen de la contratación, admitiendo que desde el principio fue una apuesta riesgosa, en una conferencia reproducida por el medio Independencia Hispana.

"Para traerlo nos costó bastante tomar la decisión. Nos reunimos cuerpo técnico, gerencia y directores, y después de largas discusiones acordamos traerlo, sabiendo que no es un jugador fácil, porque ya tuvo dos periodos anteriores y en el último la situación había sido bastante complicada", confesó Aguad.

Debido a estos antecedentes, el club tomó precauciones inéditas. "Decidimos varias cosas. Una: Que la negociación la hacía el presidente del club. Segundo, acordamos hacerle un contrato especial, con cláusulas en que tenía que tener un desempeño no solo deportivo, sino también personal acorde a un club como Unión Española. Y por último, acordamos que más que el sueldo, iba a tener un premio grande por objetivos", detalló el gerente.

Dentro de esa negociación, Unión accedió a múltiples peticiones del jugador. "Tenía sueldo, premio y pasajes para él y para su pareja. Pidió pasajes especiales para los tres hijos de su pareja, y también se los dimos. Todos ida y vuelta y todos comprados", aseguró. A eso se sumó otra ayuda: "Pidió que le ayudáramos con algún colegio, y en uno le encontramos 50 por ciento de descuento para los tres hijos de la pareja, que fue lo que siempre se preocupó".

Aguad relató que los problemas comenzaron apenas Vecchio pisó Santiago. "El llega el día 1 de enero y a último momento negocia con el presidente que el primer sueldo había que pagárselo al contado. Aduce que su RUT no lo encontró o no estaba válido, por lo tanto hubo que pasarle todo en efectivo. El día lunes en la mañana él tenía su sueldo completo", reveló.

El siguiente punto de fricción fue el alojamiento. El club le facilitó nueve días en un Airbnb, pero el jugador pidió más. "Ahí nos vuelve a llamar y nos vuelve a solicitar más días. Y nosotros le dijimos: 'Tienes un día más', porque ya notamos que estaba faltando a los entrenamientos, notamos que estaba haciendo una vida privada poco acorde a lo que uno esperaba de un refuerzo de la calidad de él", sentenció Aguad.

Para graficar la situación, Aguad comparó la actitud de Vecchio con la de otro refuerzo. "Si hacemos el parangón, por ejemplo, con William Machado: Machado nunca había venido a Chile, no conocía Santiago, no conocía nada, y en 5 ó 6 días ya tenía su departamento y nos dijo que no necesitaba más ayuda", contrastó el directivo. Añadió que la pretemporada era inminente y los jugadores se iban a un hotel, por lo que la necesidad de alojamiento era temporal.

El directivo expresó su extrañeza personal con el giro de los acontecimientos, revelando un vínculo previo que hacía aún más incomprensible la situación. "En el caso mío, hace unos años yo era gerente deportivo del Bolívar en Bolivia y el gran refuerzo que llevamos fue Emiliano. Lo conocía personalmente", comentó. "Por eso me extraña bastante, recién subí a redes sociales un WhatsApp que me envió hace un par de meses en que hablaba maravillas... hoy día el cambio la verdad es que es poco entendible".

El gerente hispano también desmintió categóricamente las versiones del entorno del futbolista, que acusaban promesas incumplidas. "La verdad es que la actitud de él se entiende poco, y menos la actitud de su pareja. O sea, todo lo que ha dicho, que había para él casa, auto, etcétera, no existió nunca. Revisamos todos nuestros WhatsApp, no está. Y en el contrato menos. Y el contrato que él firmó, y no solo que firmó, sino que se lo enviamos a Argentina previo a que viajara a Chile para que tuviera claridad de cuál era el contrato. Por lo tanto, no tiene excusa para decir que no lo conocía", afirmó con dureza.

La visión deportiva la aportó el técnico, Gonzalo Villagra, quien confirmó la falta de compromiso del volante.

"Emiliano en un momento se enfermó, fue la primera vez que faltó. Después adujo otros problemas personales, por lo tanto no estaba siendo parte de los entrenamientos", explicó. El DT encaró al jugador: "Le pedí que me explicara qué es lo que había ocurrido y no tuve, la verdad, respuesta satisfactoria para lo que uno puede entender como una justificación".

Esta situación tuvo consecuencias deportivas inmediatas, incluso antes del quiebre final. "Por eso en algún momento no fue citado también a un partido amistoso previo. Me consultaron y dije: 'No estaba en condiciones'. No ahondé mayormente en eso", precisó Villagra.

Aguad finalizó su intervención sobre el jugador recalcando la postura del club frente al conflicto y la sorpresa que generó la actitud de Vecchio y su entorno. "Nosotros lo hemos seguido invitando a que entrene, no somos un club de peleas. La verdad es que la actitud de él se entiende poco, y menos la actitud de su pareja, tampoco", cerró.

Finalmente, el gerente deportivo, Luis Pavez, aseguró que el camarín no se vio afectado por el escándalo. "El plantel yo creo que lo ha tomado bien, ha sido maduro. Muchos lo conocían a Emiliano de años anteriores y la verdad, ya una vez que dejó de ir a entrenar, los muchachos lo único que hicieron fue seguir entrenando fuerte. Ya no fue más tema dentro del camarín", concluyó.