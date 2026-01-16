Síguenos:
Deportes | Fútbol | Unión Española

Matías Suárez, que jugó en el descenso de Unión Española, anunció su retiro

Publicado:
Redacción Cooperativa

Se trata del argentino de 37 años Matías Suárez.

El exjugador de Unión Española Matías Suárez anunció mediante sus redes sociales su retiro del fútbol profesional.

El delantero argentino de 37 años llegó al conjunto hispano a inicios de 2025, donde tuvo escasa participación. Finalmente, y mediante un acuerdo mutuo, terminó anticipadamente su contrato el 11 de julio del mismo año, evitando vivir el descenso en primera persona.

Suárez debutó en Belgrano, luego tuvo pasos por RSC Anderlecht de Bélgica, River Plate y finalmente Unión Española.

También tuvo pasos por la selección argentina.

En portada