"Muchas gracias por todo”: Ariel Uribe se despidió de Unión Española

El descenso de Unión Española continúa generando remezones en la institución y, durante esta jornada, el volante nacional Ariel Uribe dio indicios de su salida a través de su cuenta de Instagram.

Con una foto en blanco y negro, el formado en Santiago Wanderers escribió: "Altos y bajos, pero siempre dí lo mejor de mí... Siempre quise estar, muchas gracias por todo".

Sumado a Uribe, en Unión Española se siguen viviendo días complejos con la pugna que los tiene enfrentado con el argentino Emiliano Vecchio y también con la despedida de Rodrigo Piñeiro.