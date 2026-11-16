Ronald Fuentes quiere seguir en Unión Española: Me siento un hincha más

Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española, manifestó su intención de continuar al mando del conjunto de Independencia para la temporada 2027, pese a la peor campaña de la historia del club, que terminó en el noveno puesto y quedó fuera de la liguilla por el ascenso.

"No sé si hay proyecto, no depende de mí, pero me encantaría seguir. Ojalá tener un poco de ascendencia en la decisión de traer algunos jugadores", expresó el técnico luego de la victoria por 4-3 sobre Unión San Felipe, resultado que fue insuficiente para mantener al equipo en la lucha por regresar a Primera División.

Fuentes también manifestó su identificación con la institución y asumió su responsabilidad por los resultados: "Estoy feliz en este club, me encanta, me siento partícipe. Me siento un hincha más de Unión Española. Sé que estamos al debe, es mi responsabilidad la parte futbolística", reconoció.

Finalmente, el estratego apuntó a la conformación del plantel como un factor clave para mejorar el rendimiento del equipo, que deberá afrontar su segundo año consecutivo en el Ascenso: "Pero siento que con otro plantel con cierta característica de jugadores podríamos ser sin duda otro equipo", concluyó.