Unión Española tocó fondo: Firmó la peor campaña de su historia y seguirá en el Ascenso

Unión Española firmó la peor campaña de su historia en términos de ubicación en el fútbol chileno, luego de finalizar en el noveno puesto de la Liga de Ascenso 2026 y quedar sin chances de avanzar a la liguilla, situación que obligará al conjunto de Independencia a permanecer una temporada más en la segunda categoría.

La posición representa el lugar 25 en la estructura de las dos principales divisiones del fútbol nacional, un registro inédito para la institución. En sus anteriores participaciones en el "torneo de plata", Unión Española terminó cuarta en 1998, con 56 puntos, y se coronó campeona en 1999 bajo la dirección técnica de Juvenal Olmos.

Esta vez cerró el campeonato con 42 unidades en 30 partidos, producto de 12 triunfos, seis empates y 12 derrotas, además de 38 goles a favor y 40 en contra.

La eliminación llegó pese a la victoria por 4-3 sobre Unión San Felipe en la última fecha, puesto que el empate 1-1 entre Deportes Recoleta y Deportes Iquique dejó a los "hispanos" sin postemporada. Unión Española igualó los 42 puntos de Deportes Copiapó, que se quedó con el octavo puesto gracias a su mejor diferencia de goles (+1 contra -2).

La temporada estuvo marcada por una serie de conflictos deportivos e institucionales que comenzaron incluso antes del inicio del campeonato.

El primero fue el escandaloso quiebre con Emiliano Vecchio, anunciado como uno de los principales refuerzos para buscar el retorno a Primera División. El argentino regresó a su país en medio de acusaciones cruzadas por presuntos incumplimientos de acuerdos sobre alojamiento y otros beneficios, mientras la dirigencia denunció reiteradas ausencias a los entrenamientos. El capítulo terminó con la desvinculación del futbolista a fines de enero, sin que alcanzara a debutar en el torneo.

Otro episodio significativo fue la salida de Gonzalo Villagra de la dirección técnica cuando apenas se habían disputado tres fechas. El histórico capitán, que había continuado al mando del equipo después del descenso de 2025, fue reemplazado por Ronald Fuentes tras conseguir una victoria y sufrir dos derrotas en el inicio del campeonato.

Los problemas continuaron en septiembre con la conflictiva salida del argentino Ulises Ojeda, quien cuestionó duramente a la dirigencia luego de que su situación migratoria complicara su permanencia en Chile. El volante aseguró que quería continuar en el club y que su partida no fue por decisión propia. "No fue porque no quise, sino porque no me dejaron continuar", manifestó, responsabilizando públicamente a los directivos por su salida.

En la recta final del torneo también generó controversia la actitud del experimentado delantero Patricio Rubio, uno de los refuerzos llamados a liderar el ataque, así como también la determinación de Ronald Fuentes de sacar de la titularidad al goleador del plantel, el ariete Andrés Vilches.

El delantero perdió su lugar en la formación titular durante las últimas jornadas y permaneció en la banca en los encuentros ante Deportes Copiapó y Santiago Wanderers. La situación se repitió en el compromiso decisivo frente a Unión San Felipe, cuando el atacante ingresó recién a los 61 minutos, pese a ser el principal anotador del conjunto "hispano" durante la temporada.

Así, entre los cambios de entrenador, las salidas conflictivas y una campaña marcada por la irregularidad, Unión Española cerró el año con la peor ubicación de su historia y deberá afrontar en 2027 su segunda temporada consecutiva en Primera B, luego de un proceso que estuvo lejos del objetivo de conseguir el regreso inmediato a la máxima categoría.