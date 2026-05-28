Ronald Fuentes se reencontrará con Piero Maza: "Le hice llegar mis disculpas"

El técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, habló sobre su reencuentro con el árbitro Piero Maza, quien fue designado como juez central para el partido de este sábado ante Santiago Wanderers, programado para las 12:30 horas en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

El antecedente entre ambos se remonta al 2025, cuando Fuentes dirigía a Ñublense y fue expulsado tras un fuerte reclamo contra Maza en un partido frente a O'Higgins. En aquella ocasión, el entrenador encaró al juez con duros insultos, en una escena que se viralizó rápidamente.

Consultado por ese episodio y por el arbitraje que espera este fin de semana, Fuentes aseguró que el tema quedó cerrado: "No tengo ningún inconveniente con Piero. Yo ya le hice llegar mis disculpas, mis más sinceras disculpas, en relación a lo que pasó en aquel compromiso con Roberto Tobar. De mi parte está cerrado y de la parte de él yo creo que también".

El entrenador hispano apuntó a que el duelo ante Santiago Wanderers tenga un criterio equilibrado en la conducción arbitral: "Que sea un arbitraje parejo, que no haya inconvenientes, que si se cobran los fouls sea para ambos lados de la misma forma. Siempre pretendo que el reglamento se aplique para los dos equipos, en este partido y en todos".

Fuentes también valoró el nivel que han mostrado los jueces en la categoría y reconoció que su equipo debió adaptarse a una forma de dirigir con mayor continuidad en el juego. "Los arbitrajes en esta categoría han estado buenos, están dejando jugar bastante. Nos costó al principio, pero ya sabemos cómo es, así que tenemos que dedicarnos solamente a jugar y tratar de ser superiores a Santiago Wanderers en lo futbolístico", afirmó.

Sobre la posibilidad de que Maza, árbitro con mayor presencia en Primera División y competencias internacionales, tenga un criterio distinto en el partido, Fuentes evitó anticipar escenarios: "No sé, no puedo hablar a priori de eso, pero me imagino que ve mucho fútbol porque es muy futbolizado y también va a dejar jugar como corresponde".

Unión Española visitará a Santiago Wanderers en Valparaíso con la misión de sostener su rendimiento futbolístico y dejar en segundo plano el antecedente entre su entrenador y el árbitro central del compromiso.