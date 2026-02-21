Rubio repasó a Vecchio por su salida de Unión: Aquí está el que quiere, lo demás es solo verso

Ad portas del debut por la Liga de Ascenso, el delantero Patricio Rubio, capitán de Unión Española, abordó lo que fue la escandalosa salida de Emiliano Vecchio en enero, a pocos días de haber fichado, con acusaciones cruzadas entre la dirigencia y el jugador argentino, que exigía facilidades a expensas del club como el pago de su casa y movilización.

"Aquí está la gente que quiere y el que no, no está. Es así de simple. Se habló mucho, pero los que de verdad queremos estar formamos parte del plantel, lo demás es solo verso para la gente", señaló Rubio a La Tercera.

Sobre su propio retorno al Santa Laura luego de terminar contrato con Ñublense, expresó: "Le tengo un cariño enorme a Unión, logré cosas importantes. Sentía que tenía la responsabilidad de darle una mano para volver a la Primera División".

"Llegué a un equipo muy joven. Hay 18 jugadores que son nacidos y criados en casa, así que vamos a tener harta responsabilidad los más grandes", señaló el campeón con los "hispanos" en 2013.

"Es un torneo complicado con grandes equipos, algunos llevan varios años y saben jugar. Pero el objetivo es único: ascender. Tenemos que llevar a Unión sea como sea a donde se merece", opinó sobre el Ascenso, con énfasis en aprovechar la localía en Santa Laura.

Finalmente, el Rubio miró al futuro: "Mi carrera no la voy a terminar este año ni el próximo, me falta para rato. Sería importante (ascender), ya me tocó ser campeón de Primera División. Sería genial y así seguir quedando en la historia del club".